Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş ilk yarıyı 3-1 önde tamamladığı derbide El Bilal Toure'nin oyundan atılmasıyla ikinci yarıda skoru korumayı başaramadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem yönetimine tepki göstererek 'Bugün bir tiyatro vardı.' ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: 'BERABERLİĞİ KURTARDIĞIMIZA SEVİNİYORUZ'

Sergen Yalçın maç sonu şunları söyledi:

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyun, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız. Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı. 1 sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil tiyatroydu bugün. İlk 30 dakikada 3-1 öndeyiz, kolay bir oyun, farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, rakip bile kırmızı karta şaşırdı 'bu nasıl' diye. Kurulmuş bir oyundu. Bizim için 1 puan iyi."