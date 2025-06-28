Sergen Yalçın'dan ekibine 'hazır olun' talimatı! Yurt dışına gidiyor

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Sergen Yalçın'dan ekibine 'hazır olun' talimatı! Yurt dışına gidiyor

Teknik direktör Sergen Yalçın için İngiliz basını tarafından gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli teknik adam için Championship ekibinin teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Sezonu boş geçiren deneyimli teknik adam, ekibini uyararak 'hazır olun' talimatı verdi. Yalçın, gelen teklifleri titizlikle değerlendiriyor ve kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

SERGEN YALÇIN'A QPR TEKLİF YAPACAK

İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers (QPR), Sergen Yalçın’ı gündemine aldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; sezonu 15. sırada tamamlayan ve mevcut teknik direktörü Marti Cifuentes ile yollarını ayırmaya hazırlanan QPR, yeni dönemde takımı Sergen Yalçın’a emanet etmek istiyor. Şartların oluşması durumunda, Yalçın'ın, İngiltere’de yeni bir serüvene yelken açması bekleniyor.

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QPR’nin uzun vadeli hedefleri arasında Premier Lig’e yükselmek bulunuyor. Kulüp yönetiminin, bu hedefe uygun vizyoner ve cesur bir teknik adam arayışında olduğu belirtilirken, Sergen Yalçın’ın futbol bilgisi, oyuncu yönetimi ve karizmasıyla bu profili karşıladığı öne sürüldü.

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