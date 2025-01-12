Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe iddialarına yanıt geldi

Beşiktaş’tan gelen iki teklifi de reddeden Sergen Yalçın hakkında çıkan bir iddia ortalığı karıştırdı. Yorumculuk yapmaya devam eden Yalçın’ın Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi. Sarı lacivertli yönetim yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ile kesinlikle görüşmediklerinin altını çizerek, “Bu haber, malum kesimlerin algı oluşturarak iki camiayı karşı karşıya getirme hedefinin yansımasıdır” dedi.

SERGEN YALÇIN YANIT VERDİ

Ekol TV’de Beşiktaş’ın Bordum FK’yı 2-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Sergen Yalçın, Fenerbahçe iddialarına sert bir şekilde yanıt verdi. Yalçın, hakkında çıkan haberlerin kendisini zor durumda bıraktığının altını çizerek, "Saçma sapan haberler beni o kadar zor durumda bırakıyor ki insanlara karşı. İnsanlar inanıyor bunları okuyup. Fenerbahçe'yle ilgili haber de. Bir de ahlaksızca. Antrenörü olan bir takım, hedefte olan bir camia. Ne alaka? Benle Ali Bey niye görüşsün? Bu haberleri birisi yaptırıyor bence” şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın ayrıca, "Hiçbir konuyla alakam yok, yazılan hiçbir şeyle alakam yok. Bir insanı bu kadar antipatik duruma düşüremezsiniz yaptığını haberlerle. Hiç olmuyor." açıklamasında bulundu.