Sergen Yalçın’dan Galatasaray’a tavsiye: Sakın almayın, futbol hayatı bitmiş

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Sergen Yalçın’dan Galatasaray’a tavsiye: Sakın almayın, futbol hayatı bitmiş

Ünlü yorumcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray için çıkan Neymar İddiası hakkında konuştu. Yalçın, “Sakın almayın” dedi.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Galatasaray'ın Neymar ile ilgilendiğini iddia etmiş, sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldıza mali olarak oldukça cazip bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu belirtilmişti.

Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalında bu iddiaya ilişkin konuştu. Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Sakın almayın. Bence futbol hayatı bitmiş, parayı da kazanmış. Galatasaray ile ilgili konuşmuyorum şahsi fikrimi söylüyorum, sakın almayın.

Böyle oyuncular almayın. Yazık günah ya! Türk futboluna yazık. En az 20-25 milyon maaş vereceksin, 3-4 sene de kontrat yapacaksın. Ben sana olacağı söyleyeyim 6. ay başlayacaksın ağlamaya."

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