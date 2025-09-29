Beşiktaş Kocaelispor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig’de 7. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş Kocelispor ile karşı karşıya geliyor.

Tüprtaş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

SERGEN YALÇIN İDDİALARI BOŞA ÇIKARDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kocaelispor karşısında stoper ikilisinde Emirhan ile Djalo'ya görev verdi. Yalçın, bu kararıyla birlikte Portekizli savunmacıyı beğenmediğine yönelik çıkan iddiaları da yalanlamış oldu. Öte yandan Süper Lig'de bütün maçlarda ilk 11'de görev alan tecrübeli stoper Felix Uduokhai bu sezon ilk kez yedek kulübesine çekildi.

DERBİYE MORALLİ GİRME HESABI

Süper Lig’de bir maçı eksik olan Beşiktaş, geride kalan 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 9 puan topladı. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, Kocaelispor’u mağlup ederek zirve yarışından kopmamak ve gelecek hafta RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyor.

16 yıl sonra Süper Lig’e dönen Kocaelispor ise 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak sadece 2 puan toplayabildi. Selçuk İnan’ın öğrencileri, Beşiktaş deplasmanından puan çıkarıp alt sıralardan kurtulmanın planlarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ VE KOCAELİSPOR’DA 2’ŞER EKSİK

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz, Körfez temsilcisinde ise Mateusz Wieteska ile Massadio Haidara sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

SÜPER LİG’DE YILLAR SONRA KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ile Kocaelispor, 2008-2009 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig’de karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Abraham

Kocaelispor: Jovanovic, Djiksteel, Syrota, Balogh, Muharrem, Keita, Show, Tayfur, Rivas, Churlinov, Petkovic.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR CANLI ANLATIM

1' Hakem Ali Şansalan'ın ilk düdüğüyle karşılaşma başladı.

3' GOL! Rafa Silva'nın başlattığı atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Tammy Abraham müsait pozisyondaki Rafa Silva'ya çıkardı. Portekizli oyuncu topu ağlara gönderdi.

8' Beşiktaş golden sonra yine tehlikeli geldi. Toure'nin ceza sahası içerisinde çektiği şut kaleci Jovanovic'ten döndü. Seken topa vuran Ndidi'nin şutunu Kocaelispor savunması engelledi.