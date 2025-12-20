Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u Milot Rashica'nın 65'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hem maçı hem de sezonun ilk yarısını değerlendirdi.

'BEŞİKTAŞ HOCASIYIM, KENARDA BU KADAR DÜŞÜNMEMEM LAZIM'

Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Oyunun zor olacağını zaten biliyorduk. Bu bizim için sürpriz değildi. Ülkede her şey sonuca bağlı olduğu için kazanırsan haklısın mantığı geçerli. Kazanmamız önemliydi. 5-6 Türk oyuncuyla oynuyoruz. Bizim kadar oynatan yoktur. 5 altyapı oyuncusuyla sahadaydık. Kolay değil, onlar için de zor. Uzun süre alan oyuncular da değiller. Tempolu oyunda savaşmaları önemli. Taylan'a uzun zaman sonra şans verdik, hatalar oluyor ama normal. Genç oyuncuyla oynayınca hatalar olacak.

Milot'u kenarda, Cerny'i öbür tarafta başlattık, sonra değiştirdik. Tammy sakatlanınca işler zorlaştı çünkü alacağımız oyuncu yok. Oyuncu değiştirirken 10 dakika düşünüyoruz. Beşiktaş hocasıyım bu kadar düşünmemem lazım kenarda.

'BEKLEMEDİĞİMİZ YERDE BOMBA ELİMİZDE PATLADI'

Başarılı mıyız? Değiliz. Taraftarımız da haklı, beklentileri büyük. Şu an şartlar bu. Bu kadar sıkıntıya rağmen 8-10 puan daha fazla bitirebilirdik. 8 taneye yakın direkt bireysel hata yaptık. Beklemediğimiz yerde bomba elimizde patladı, Rafa Silva. Elimde patladı. Aman problem olmasın, oyuncuyu ve taraftarı kaybetmeyelim, ona iyi görün buna iyi görün derken bomba elimde patladı.

'RAFA'NIN ANTRENMANLARI 10 ÜZERİNDEN SIFIR'

Rafa Silva ile ilgili çok fazla şey konuşmak istemiyorum. Aynı yemek önümüze geliyor, konuşmak zorunda kalıyorum. Rafa'nın antrenmanları 10 üzerinden sıfır. Antrenman yapıyor, oynuyor demek doğru değil. Bir futbolcu gibi antrenman yaparsa kapımızı açarız. Mevcut durumda Rafa'ya kapının açık olması mümkün değil.

'AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bir sürü oyuncu sakatlandı, hamle şansı düşük. Ofansif hamle yapamıyoruz, defansif hamle yapabiliyoruz. Kötü olacağını bekliyordum, işler iyi gitmez diye bekliyordum. Ancak kötünün de bir derecesi vardır. İstemediğimiz ve öngöremediğimiz birçok şey oldu. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Düzeliyoruz, düzeleceğiz.

'TRİBÜNLERDE KÖTÜ SONUCA KARŞI PROTESTO DURUMU VAR'

Doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Neler değişir hep beraber göreceğiz. Taraftarımız biraz güvenirse, oyunculara güvenirse takım daha iyi yerlere gelir. Tribünlerde kötü sonuca karşı protesto durumu var. Beşiktaş bu değil ama mevcut şartlar bu, yapacak bir şey yok.

'4-6 TRANSFER YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Yaklaşık 4 veya 6 oyuncu transferi düşünüyoruz. Bu kadar takviye yeterli mi derseniz, değil. Bir o kadar daha takviye gerekecek.

Hedefe oynamak istiyorsak taraftarımızın önünde güçlü kadroyla olmalıyız. Taraftarımız haklı ama kadronun da buna karşılık verecek seviyede olması gerekiyor. Bir takımda güç dengesi önemlidir. İnşallah bunu zamanla sağlayacağız.

Çok acı çektik ilk yarı, taraftarımız da biz de çektik. Biz içeride, kenarda çok zorlanıyoruz. Oyuncu değiştirirken kenarda ekiple 15 dakika kavga ediyoruz. Bu kadar zor olmamalı. İnşallah düzeleceğiz."