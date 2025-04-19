Sergen Yalçın'dan Mert Günok övgüsü

Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın'dan Mert Günok övgüsü

Eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın kendi zamanında transfer ettiği Mert Günok'u anlattı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

"MERT'İ ALDIĞIMDA HERKES BENİ LİNÇ ETTİ"

Maçı değerlendiren eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın "Sezon planlaması yapılmalı. Kimler kalmalı kimler gitmeli. O bölümleri konuşmak mantıklı. Sahanın içinde ne konuşacaksınız. Mert Günok'u Beşiktaş'a ben aldım. Aldığım zaman linç yemiştim. Şimdi herkes "Mert, Mert" diyor. Maşallah, ne güzel anlıyorsunuz futboldan. Biz aldığımızda linç etmişlerdi kaç yaşında neden aldınız diye" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Stoilov "Trabzon'da hayallerimizin peşinden koşacağız"
Stoilov "Trabzon'da hayallerimizin peşinden koşacağız"
Özgür Özel’den Erdoğan’ı çıldırtacak sözler
Özgür Özel’den Erdoğan’ı çıldırtacak sözler
Yeni nesil Bayraktar TB2T-AI geliyor
Yeni nesil Bayraktar TB2T-AI geliyor
Fatih Karagümrük'ün hocası Orhan Ak istifa etti
Fatih Karagümrük'ün hocası Orhan Ak istifa etti
Trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan'dan ilk paylaşım
Trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan'dan ilk paylaşım