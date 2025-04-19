Sergen Yalçın'dan Mert Günok övgüsü

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

"MERT'İ ALDIĞIMDA HERKES BENİ LİNÇ ETTİ"

Maçı değerlendiren eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın "Sezon planlaması yapılmalı. Kimler kalmalı kimler gitmeli. O bölümleri konuşmak mantıklı. Sahanın içinde ne konuşacaksınız. Mert Günok'u Beşiktaş'a ben aldım. Aldığım zaman linç yemiştim. Şimdi herkes "Mert, Mert" diyor. Maşallah, ne güzel anlıyorsunuz futboldan. Biz aldığımızda linç etmişlerdi kaç yaşında neden aldınız diye" ifadelerini kullandı.