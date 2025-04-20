Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya zehir zemberek sözler

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Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya zehir zemberek sözler

Kayserispor maçının ardından Jose Mourinho'yu eleştiren Sergen Yalçın Portekizli hocaya sert çıktı.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Kayserispor maçının ardından "Benim kültürümde dengeli biriyim" sözlerine tepki gösteren Sergen Yalçın Portekizli hocayı tazminatçı olmakla suçladı.

"SİZİN KÜLTÜRÜNÜZ TAZMİNAT KÜLTÜRÜ"

Sergen Yalçın "Biz Portekizlilerin kültürünü çok iyi biliyoruz. Masal anlatma bize. Sizin kültürünüz tazminat kültürü. Başka bir kültürünüz yok. Bize dengesiz demiş. Kimin dengesiz olduğu belli. Okan Hoca'ya yaptığı hareket, çok dengeli bir insanın yapacağı hareket mi?" ifadelerini kullandı.

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