Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya zehir zemberek sözler

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Kayserispor maçının ardından "Benim kültürümde dengeli biriyim" sözlerine tepki gösteren Sergen Yalçın Portekizli hocayı tazminatçı olmakla suçladı.

"SİZİN KÜLTÜRÜNÜZ TAZMİNAT KÜLTÜRÜ"

Sergen Yalçın "Biz Portekizlilerin kültürünü çok iyi biliyoruz. Masal anlatma bize. Sizin kültürünüz tazminat kültürü. Başka bir kültürünüz yok. Bize dengesiz demiş. Kimin dengesiz olduğu belli. Okan Hoca'ya yaptığı hareket, çok dengeli bir insanın yapacağı hareket mi?" ifadelerini kullandı.