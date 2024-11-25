Sergen Yalçın’dan olay iddia: Van Bronckhorst, Hasan Arat’tan telefon bekliyor olabilir

Süper Lig’deki galibiyet hasretini bitirmek için kendi sahasında Göztepe karşısına çıkan Beşiktaş tarihi bir hezimet yaşadı. Siyah beyazlılar, 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybetti. Beşiktaş, aldığı sonuçla lider Galatasaray’ın 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Beşiktaş ile hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluklar yaşayan Sergen Yalçın, hem yönetime hem de Teknik Direktör van Bronckhorst’a tepki gösterdi. Beşiktaş’ta mücadele anlamında ciddi sıkıntılar olduğunun altını çizen Yalçın, Göztepe’nin oyununu tebrik etti.

Ekol TV ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, “Türk futbolunun bu kadar aşağı düştüğü dönemde, böyle Göztepe gibi doğru oynayan, doğru şeyleri yapan, fizik kapasitesi çok iyi takımı tebrik etmek lazım. Ligde görmek mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANDAN VE YÖNETİCİLERDEN TELEFON BEKLİYOR OLABİLİR”

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’a sert tepki gösteren Yalçın, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Hollandalı teknik adamın Başkan Hasan Arat’tan ve yönetimden telefon bekliyor olabileceğini vurgulayan Yalçın şunları söyledi:

“Giovanni van Bronckhorst hangi camiaya geldiğinin farkında mı? Mart ve Nisan'da potada olman gerektiğini herkes biliyor. Tecrübesiz, ipin ucu kaçtığı için kontrolünü de kaybetti. Maçtan sonra birileri ona konuşması konusunda uyarmalıydı! Bu açıklamalar her camiada sıkıntı yaratır! Beşiktaş'ın kaç tane şampiyonluğu var biliyor musun? Şu anda teknik adam ne yapacağını bilmiyor. Başkandan ve yöneticilerden telefon bekliyor olabilir!

Bir Anadolu takımında çalışırken bu sözleri konuşabilirsin ama Beşiktaş'ı çalıştırırken bu sözleri söyleyemezsin! Daha önce 'Bavulum elimde, beğenmeyen maça gelmesin' gibi şeyler söyledi. Beşiktaş'ta taraftar her şeydir, taraftarı karşına alamazsın! Bunu Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da yapamasın! İpler kopmuş artık, bu çok açık!”

“BUNU İŞ İSTEMEK İÇİN SÖYLEMİYORUM”

Sergen Yalçın "Beşiktaş'a bir reçete yazar mısın?" sorusu üzerine yorumunda; “Beşiktaş Futbol takımına bir reçete yazayım. Bedava yazayım hatta. Bana dışarıdan danışmanlık yap, kadro mühendisliği yap deselerdi yapardım. Bedavaya yapardım yani. Bu kulübü en az 50-100 milyon kar ettirirdim bunun üzerinden yani. Bunu bir iş istemek için söylemiyorum.” dedi.

SERGEN YALÇIN: "BEŞİKTAŞ'IN BİR TADİLATA GİRMESİ GEREKİYOR"

Sergen Yalçın Beşiktaş için yapılması gereken ilk iş olarak; "Beşiktaş'ın bir tadilata girmesi gerekiyor. Nokta transfer yapacağız dediler ya mesela, yapmayın. Şu anda yapmayın. Bu takım kötü bir takım değil. Bu takım galibiyetlerle başladı, Galatasaray'ı 5-0 yendi. Demek yanlış giden bir şeyler var. Kadro mühendisliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm oyuncu da yanılma ihtimalimin yüzde 1 olduğunu düşünüyorum. Bizim hayatımız buradan gelmiş." sözlerini sarfetti.