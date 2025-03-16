Sergen Yalçın'dan şampiyonluk analizi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kilit maçını açıkladı

Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın, ligdeki şampiyonluk düğümünü çözecek karşılaşmaları da seyircilere duyurdu.

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın deplasmandaki Beşiktaş derbisi ve dış sahada Samsunspor'la oynayacağı karşılaşmanın ardından her şeyin belli olacağını düşündüğünü aktardı.

GALATASARAY İÇİN SERGEN'İN İDDİASI

Galatasaray'ın iki maçta alacağı olası sonuçları değerlendiren Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ı yendin, Samsun'a kaybettin. Beşiktaş galibiyetinin hiçbir önemi olmayacak. Bir puanlık bir fark olacak Fenerbahçe eğer takılmazsa ve ondan sonrası için iş artık yüzde 50-50'ye döner" ifadelerini kullandı.

"İKİ MAÇI ALIRSA YÜZDE 95"

Galatasaray'ın iki maçı kazanması durumunda büyük oranda şampiyonluğa ulaşacağını belirten ünlü yorumcu, "Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor deplasmanlarını kazanırsa şampiyonluk ihtimali yüzde 95'e çıkar" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI İÇİN SERGEN'İN TAHMİNİ

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında puan kaybetmeyeceğini düşündüğünü dile getiren Sergen Yalçın, "Rangers maçının etkisi mutlaka olacaktır. Fenerbahçe 45-60'lara kadar işi bitirirse çok yankısı olmaz ama 60'lara kadar skor 0-0'larla giderse son yarım saatte Fenerbahçe'nin işi çok zor olabilir çünkü oyundan düşen oyuncuları olacak" şeklinde konuştu.

SAMSUNSPOR İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUMU

Samsunspor'a ayrı parantez açan Sergen Yalçın, "Biz Samsunspor'u biraz abartıyoruz ama aslında o kadar da güçlü bir Samsunspor yok. Kadro itibarıyla yok. Tamam iyi oynuyorlar, iyi mücadele ediyorlar ama kadro kalitesi Fenerbahçe'yle mücadele edecek düzeyde hiç değil. Aralarında kadro kalitesi anlamında yüzde 80 fark var. Talisca'yı erken çıkardı Rangers maçında. Muhtemelen Talisca'yla falan başlar yine" dedi.

FENERBAHÇE'NİN İDDİASININ SÜRMESİ İÇİN...

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk şansının biteceğini iddia eden Sergen Yalçın, "Fenerbahçe ilk puan kaybında veda eder bence. Zaten biz bu Galatasaray'la ilgili konuştuklarımızı Fenerbahçe'nin maçlarını kazanacağını varsayarak konuşuyoruz" şeklinde konuştu.