Sergen Yalçın'dan Süper Lig kehaneti! Öyle bir tahminde bulundu ki, inanılır gibi değil

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Sergen Yalçın, sarı-kırmızılılarla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Yalçın, ligin ilk yarısı bittiğinde Galatasaray'ın liderlik koltuğunda en yakın rakibinin farkla önünde olacağını belirtti.

Sergen Yalçın'ın Ekol TV'deki açıklamaları şöyle: