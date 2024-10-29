Sergen Yalçın'dan Süper Lig kehaneti! Öyle bir tahminde bulundu ki, inanılır gibi değil

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Sergen Yalçın, sarı-kırmızılılarla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Yalçın, ligin ilk yarısı bittiğinde Galatasaray'ın liderlik koltuğunda en yakın rakibinin farkla önünde olacağını belirtti.
Sergen Yalçın'ın Ekol TV'deki açıklamaları şöyle:
Psikolojik olarak daha önce de söylediğim gibi, 'Beşiktaş kaybederse psikolojik olarak büyük sıkıntıya girer'
Galatasaray'ın maçları çok zor değil, baktım fikstüre.
Galatasaray ilk yarıyı en yakın rakibinin minimum 8-10 puan önünde bitirir.
Görüşürüz ilk yarı bittiğinde.