Sergen Yalçın'dan Süper Lig kehaneti! Öyle bir tahminde bulundu ki, inanılır gibi değil

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın'dan Süper Lig kehaneti! Öyle bir tahminde bulundu ki, inanılır gibi değil

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etği karşılaşmanın ardından yorumlarda bulunan Sergen Yalçın Süper Lig'in ilk yarısı sonuna dair yaptığı açıklamayla herkesi şaşkına uğrattı.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Sergen Yalçın, sarı-kırmızılılarla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Yalçın, ligin ilk yarısı bittiğinde Galatasaray'ın liderlik koltuğunda en yakın rakibinin farkla önünde olacağını belirtti.

Sergen Yalçın'ın Ekol TV'deki açıklamaları şöyle:

Psikolojik olarak daha önce de söylediğim gibi, 'Beşiktaş kaybederse psikolojik olarak büyük sıkıntıya girer'

Galatasaray'ın maçları çok zor değil, baktım fikstüre.

Galatasaray ilk yarıyı en yakın rakibinin minimum 8-10 puan önünde bitirir.

Görüşürüz ilk yarı bittiğinde.

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