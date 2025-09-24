Sergen Yalçın'dan sürpriz tercih! Genç oyuncu ilk Süper Lig maçına çıkacak

Beşiktaş'ın Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Sergen Yalçın'dan sürpriz ilk 11 tercihi geldi.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

DEVRİM ŞAHİN İLK SÜPER LİG MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ilk 11'de sürpriz bir tercihte bulunarak 18 yaşındaki Devrim Şahin'e ilk 11'de görev verdi. Genç oyuncu Beşiktaş formasıyla ilk Süper Lig maçına çıkacak.

"OYUNCUNUN GENCİ VE YAŞLISI YOK"

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın Devrim Şahin tercihi hakkında şunları söyledi:

"Devrim bizimle antrenman yapan bir oyuncu. Bu seviyeye hazır olduğu için bizimle antrenman yapıyor. Oyuncunun genci ve yaşlısı yok. Genç bir arkadaşımız, umarım onun için de iyi bir hikayenin başlangıcı olur."

Kayserispor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri şöyle;

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham

