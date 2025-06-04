Sergen Yalçın'dan Teixeira itirafı: 'Gözüm tutmamıştı'

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Sergen Yalçın'dan Teixeira itirafı: 'Gözüm tutmamıştı'

Alex Teixeira transferini Josef de Souza'nın önerdiğini söyleyen Sergen Yalçın, oyuncuyla ilgili konuştu.

Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı yönettiği dönemde yapılan Alex Teixeira transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalçın, "Josef de Souza bize Alex Teixeira'yı önermişti. Ben seyrettim, 'Josef, emin misin bunun iyi oyuncu olduğuna? Benim gözüm çok tutmadı' dedim. 'Çok iyi oyuncu' falan dedi. Halbuki gözümüz doğru söylemiş yani" ifadelerini kullandı.

2021-2022 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira siyah beyazlı takımda 31 maça çıkarken 4 gol atarken 1 asist üretebildi.

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