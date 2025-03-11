Sergen Yalçın’dan TFF’ye net mesaj: Önümüzdeki sezonun tartışmasını şimdiden açıkladı

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Sergen Yalçın’dan TFF’ye net mesaj: Önümüzdeki sezonun tartışmasını şimdiden açıkladı

Beşiktaş-Gaziantep FK maçını değerlendiren Sergen Yalçın, TFF’ye hakem konusunda net mesaj verdi. Ünlü yorumcu, Süper Lig’de önümüzdeki sezonun tartışmasını şimdiden açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta dün oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçıyla tamamlandı.

Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın, Ekol TV'de katıldığı yayında mücadeleyi değerlendirirken yabancı hakem tartışmalarına değindi. Yalçın konuyla ilgili, "Derbi maçlara yabancı hakem getireceksin, mecbursun getirmeye. Madem Galatasaray-Fenerbahçe maçına getirdin, onlara da getireceksin. Hatta Fenerbahçe- Galatasaray kupa maçı yok mu ona da getireceksin. Getireceksin artık, önünü açtın. Açmayacaktın önünü, getirmeyecektin. Şimdi bunları konuşmaya hakkın vardı. Artık yok." açıklamasında bulundu.

Yabancı hakem tartışmalarına ilişkin Yalçın ayrıca, "Yeni gündem konumuz hakem. Yabancı hakem, yabancı VAR. Türk yönetsin, yabancı yönetsin. Seneye de bu konuşmalar devam edecek. TFF net bir açıklama yapacak. Ne yapacaksan açıkla ve onu yap. Yabancı hakem getireceksen herkese getireceksin. Getirmeyeceksen burası Türkiye, burada yabancı hakem maç yönetmeyecek diyeceksin ve kapatacaksın." ifadelerini kullandı.

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