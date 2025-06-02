Sergen Yalçın'dan yeni sezon kehaneti: 'Doğru planlama yapılmazsa...'

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Sergen Yalçın'dan yeni sezon kehaneti: 'Doğru planlama yapılmazsa...'

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye uyarılarda bulunan Sergen Yalçın, Süper Lig'de yeni sezon için tahminlerini paylaştı.

Teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Süper Lig'de önümüzdeki sezon için tahminlerde bulundu.

Ekol TV'de konuşan tecrübeli isim, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

"Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili artık bundan sonrasını konuşmak lazım. Bundan öncesini konuşmanın kimseye faydası olmaz. Bundan öncesini başkan ve yönetim düşünmeli, 'Ben nerede hata yaptım?' sorusunu sorup. 'Neyi düzeltmeliyiz?' sorusuyla devam etmeli ve bundan sonrasını planlamalı iki camia da.

Yoksa Galatasaray bayağı bir önde başlar lige. Doğru planlamalar yapılmazsa ligin favorisi çok ağır bir şekilde Galatasaray olur seneye de.

Doğru planlamalar, doğru oyuncular, gidecek-gelecek oyuncular... Nasıl giderler, nasıl gelirler biz onu bilmiyoruz. Çok doğru işler yapılmak zorunda iki camiada da. Hedefe oynamak, yarışmacı takım olmak istiyorlarsa doğru işler yapmak zorundalar."

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