Sergen Yalçın'ı düşündüren tablo! 10 eksikle Kayseri'ye gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında ertelenen Kayserispor-Beşiktaş maçı 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu maçta kadro kurmakta zorlanabilir. Çünkü maçın oynanması gereken ilk haftadan sonra transfer olan futbolcular bu maçta kural gereği forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın 12 transferinden 8'i bu kurala takılıyor: El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva, Tiago Djalo, Gökhan Sazdağı, Taylan Bulut ve Rıdvan Yılmaz.

Sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu da maça çıkamayacak.