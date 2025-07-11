Sergen Yalçın'ı duyurdular! Yeni takımı belli oldu

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, sahalara geri dönüyor. Uzun süredir yeni adresi merak konusu olan Sergen Yalçın'ın yeni durağını İngilizler duyurdu.

SERGEN YALÇIN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta 2 dönem teknik direktörlük yapan ve Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan Sergen Yalçın, son olarak Antalyaspor'da görev almıştı. 1 sezondur boşta olan başarılı teknik adam, yeniden işbaşı yapmaya hazırlanıyor.

YENİ ADRESİ İNGİLTERE

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Championship ekiplerinden Preston, Sergen Yalçın için girişimlerini hızlandırdı. Paul Heckingbottom ile yollarını ayırmaya hazırlanan İngiliz ekibi, takımı Yalçın'a emanet etmeye hazırlanıyor.

BİRÇOK TAKIM ÇALIŞTIRDI

Efsanesi olduğu Beşiktaş'ta 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası kaldıran Sergen Yalçın, öncesinde de Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.