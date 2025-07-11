Sergen Yalçın'ı duyurdular! Yeni takımı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın'ı duyurdular! Yeni takımı belli oldu

Teknik direktörlüğe ara vererek, yeniden spor yorumculuğuna başlayan Sergen Yalçın için sürpriz bir gelişme yaşandı. Başarılı teknik adam, tekrar kulübedeki yerini almaya hazırlanıyor. İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı...

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, sahalara geri dönüyor. Uzun süredir yeni adresi merak konusu olan Sergen Yalçın'ın yeni durağını İngilizler duyurdu.

SERGEN YALÇIN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta 2 dönem teknik direktörlük yapan ve Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan Sergen Yalçın, son olarak Antalyaspor'da görev almıştı. 1 sezondur boşta olan başarılı teknik adam, yeniden işbaşı yapmaya hazırlanıyor.

thumbs-b-c-c62f2b7d9456f14b2d9878e1250bd76b.jpg

YENİ ADRESİ İNGİLTERE

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Championship ekiplerinden Preston, Sergen Yalçın için girişimlerini hızlandırdı. Paul Heckingbottom ile yollarını ayırmaya hazırlanan İngiliz ekibi, takımı Yalçın'a emanet etmeye hazırlanıyor.

BİRÇOK TAKIM ÇALIŞTIRDI

Efsanesi olduğu Beşiktaş'ta 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası kaldıran Sergen Yalçın, öncesinde de Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.

Son Haberler
2 bin kişiye aşure dağıtıldı
2 bin kişiye aşure dağıtıldı
Erdoğan'dan son dakika PKK paylaşımı!
Erdoğan'dan son dakika PKK paylaşımı!
Gaziantep FK'ye Hollandalı orta saha
Gaziantep FK'ye Hollandalı orta saha
Sıcaktan bunalan İstanbullular kendini serin sulara attı
Sıcaktan bunalan İstanbullular kendini serin sulara attı
AFAD’dan nefes kesen kurtarma! İşçi toprak altından çıktı
AFAD’dan nefes kesen kurtarma! İşçi toprak altından çıktı