Sergen Yalçın'ın Ali Koç'tan ne kadar para istediğini Şerafettin Tilki açıkladı

Transfer mevsimi gelip çattı.

Türkiye Futbol Federasyonu transfer dönemini 26 Haziran - 15 Eylül gibi geniş aralığa yaydı.

Spor kamuoyunun geneli erken giriş yaptığı transferde oyuncuları öne çıkardı.

Biz ise fark yarattık!

Kupa finali sonrası Jesus ayrılığı açıkladı.

Bizi takip edenler hatırlar. Ali Koç ile Portekizli hocanın çok gizli görüşmesinin içeriğini yazmıştım.

Şöyle demiştim:



Ali Koç, Jesus ile görüşüyor. Planlar gelecek sezona dair. Portekizli hoca buna soğuk! Oysa Koç, kendisine sözleşme uzatma teklif etmiyor. Sadece başta transfer olmak üzere, genel planlama hakkında fikir soruyor. Jesus, “Benim gündemimde bu yok. Şampiyonluk yarışı var. Mutlu son olsun ya da olmasın Türkiye’de kalmam zor. Artık ülkeme dönüp ailem ile zaman geçirmeyi düşlüyorum. Bu benden çok, ailemin de isteği. Sadece lig yarışına odaklanalım. Sezon bitsin daha net konuşuruz” diye de, kapıyı azıcık aralıyor..

Olumsuz da olsa istediği cevabı alan Koç, hoca konusu için erken harekete geçmiş durumda. Meğer başkanın hayali Jurgen Klopp imiş. Başarılı hocanın Liverpool ile sözleşme uzatması hayalini yıkmış! İki numarada ise Conte var. Tottenham ile sezon sonu, belki de sonu beklemeden ayrılık vakti gelip çatacak olan İtalyan hoca hayali.. (16 Mart)



Aynı tempo İle devam edelim.

Conte boşta. Ancak Koç, geçtiğimiz hafta arası boğazda bir otelde yeni hoca adayı ile buluştu.

Her ne kadar resmî imza atılmasa da, sözlü anlaşıldığı ortada.

Boğazın meşhur oteli.

Bir çok siyasi olaylarda adı geçen malum yer.

Yeri geçelim önemi yok.

Koç kimle gizlice buluştu dersiniz… Sergen Yalçın.

Bu direk olarak yapılan ilk temas.

Özel salonda yapılan toplantı kısa sürüyor.

(Koç görüşmeyi yatında yapmak istese de, Sergen hocanın, “Beni deniz tutuyor” bahanesi ile olmamış.)

Bir saat bile değil.

47 dakika.

Belki daha da sürecek.

Ama o da ne!

Görüşmeye samimi arkadaşı Serhat Mert ile gelen Sergen hoca toplantı esnasında SMS alıyor. Mert, otel lobisinde gazetecilerin olduğunu söylüyor.

Koç da böylece durumdan haberdar oluyor.

Ne alaka ise Trabzonspor kalecisi Uğurcan da aynı otelde.

Gazeteciler de farklı bir konu için oradalar.

Koç, Sergen’e teklifte bulunup olumlu yanıt alıyor.

"Kupa finali sonrası resmiyete dökeriz" deniyor.

Haaa bu arada Koç, aslında Jesus’un mart ayı başında ayrılık kararını aldığını vurguluyor.

Olay patlak vermesin diye de Koç, Uğurcan’ın yoluna çıkıyor.

Gazetecileri peşine takıyor.

Sergen fırsattan istifade geldiği gibi gidiyor.

Fenerbahçe başkanı bu işleri iyi çözmüş.

Ne de olsa hocası eski Başkan Aziz Yıldırım idi.

Ters köşe yapıp, kupa finali öncesi, kaotik ortam yaratmıyor.

Bravo başkan.

Çok güzel hareketler bunlar!

Kupa da hayırlı olsun.

Hak edildi.



Şimdi mutlaka benim gibi düşündünüz.

Hani Conte iki numaralı adaydı. Üstelik boşta. Sergen nerden çıktı?

Koç, önümüzdeki sezon sonu yapılacak olan seçimlere şampiyonluk kazanan başkan olarak girmek istiyor.

Kısa sürede bunu yapabilecek tek isim olarak Sergen hocayı görüyor.

Haklı.

Nokta atışı.

Zaten Sergen Yalçın da bir yıllık anlaşma istiyor.

Rakamları çok gizli konuştular.

Yaşı 40’ın üstündeki gençler hatırlar.

Kulaktan kulağa oyun gibi.

Yine de duyduk fısıltıyı.

Bir yıllık anlaşma için hocanın talebi 53 milyon lira.

Niye 55 ya da 50 değil de 53 bilemiyorum.

Aslen Rizeli olduğu için bu kentin plakası diyeceğim.

Ama Sergen hocanın böyle şeyler ile hiç alakası olmaz.

Çözemedim gitti!

Zaten her şeyi çözsem, Times da yazardım!

Şampiyonluk, kupa, Avrupa ve puan prim ile özel bonuslar derken rakam 70 milyon liraya vardı, varıyor.

Sergen hoca Beşiktaş’ı şampiyon yaptıktan sonra 30 milyon lira istemiş ancak 22’ye imza atıp 8 milyon bonus anlaşması yapmıştı.



Aradaki tek sıkıntı teknik ekip.

Koç, yardımcıların Fenerbahçe’den olmasını istiyor. Sergen hoca ise Beşiktaş’taki yardımcısı Murat Şahin’de ısrarcı.

Sergen hoca ayrıca Şahin’in Fenerbahçe’de oynadığını söylese de kabul görmedi.

Eğer bu yönde arıza çıkmaz ise temmuz başı iş başı var.

Koç; hocayı da, ekibini de ben seçerim ısrarını sürdürür ise sıkıntı yaşanır.

İki cambaz, bir ipte oynamaz derler ya.

İşte tam da böyle ikili.

Şerafettin Tilki