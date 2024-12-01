Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’a ilk yanıtı verdi. Feyyaz Uçar ile telefonda görüştüler

Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması sonrası teknik direktörlük için ilk aday Sergen Yalçın oldu. Siyah beyazlılarda Hatayspor maçında takımın başında Serdar Topraktepe bulunurken yönetim Sergen Yalçın ile ilk görüşmeyi yaptı.

Fanatik’te yer alan habere göre Feyyaz Uçar ile görüşen Yalçın ilk yanıtını verdi.

Uçar, “Sergen kardeşim, bu kriz döneminde sana ihtiyacımız var. Başkan ve yönetimin ortak kararı; Fenerbahçe derbisine seninle çıkmak istiyoruz” dedi.

Feyyaz Uçar'ın telefonda aktardığı talebe Sergen Yalçın'dan olumlu yanıt gelse de bazı soru işaretleri yer alıyor. Gerçekleşen görüşmede Sergen Yalçın; Feyyaz Uçar'ın sözlerine cevaben, “Beşiktaş gel der gelirim. Git der giderim. Ancak bazı şeyler var kafama takılan. Yarın (bugün) yüz yüze ayrıntıları konuşalım” ifadelerini kullandı. Böylece yeniden buluşmada geri sayıma geçildi.