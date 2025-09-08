Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder hakkındaki sözleri olay oldu!

Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan transfer ettiği Cengiz Ünder, beklentileri karşılayamazken milli oyuncu Beşiktaş'a transfer oldu. Yıldız kanat oyuncusunun transferi için başkan Serdal Adalı ile direkt olarak konuşan Sergen Yalçın’ın dahah önce Cengiz Ünder ile ilgili yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

İşte o sözler;

"CENGİZ'İ VERİN LİGİN YILDIZI YAPAYIM"

"Ver Cengiz'i bana, ligin yıldızı yapayım yine, 1 aydan uzun da sürmez. Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da öyle yaparım hiç merak etme. Bu oyuncuları kullanmayı bileceksin. Bu oyuncular birazcık antrenör istiyor. Ben Ozan'la her gün 2-3 saat muhabbet ediyordum. Bir dönem geliyor bazı oyuncular futboldan kopmuş oluyor, onu tekrar futbolun içine çekmen için onunla çok ciddi ilgilenmen gerekiyor. Teknik direktörün işin bu. Sen eline gelen oyuncudan maksimum performansı almak zorundasın."

