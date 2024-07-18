Sergen Yalçın’ın EKOL TV'ye transferinin perde arkası ortaya çıktı. Kumar borcu başını yaktı

Efsane futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, yorumcu olarak Ekol TV kadrosuna katıldı. Televizyon dünyasında büyük yankı uyandıran bu transferin perde arkasında neler olduğu ortaya çıktı.

KUMAR BORCU YÜZÜNDEN YORUMCULUK YAPACAK

İddialara göre Sergen Yalçın, 'kumara olan düşkünlüğü' nedeniyle Kıbrıs'taki Chamada Oteli'nin kumarhanesinde 2 milyon dolar kaybetti. Bu otel, 'bahisçi' Veysel Şahin ve kardeşi Murat Şahin'e ait. Sergen Yalçın, bu borcunu Ekol TV'de yorumculuk yaparak ödeyecek.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Twitter'da gündem olan iddia da şu ifadeler kullanıldı: "Ekol TV büyük bir transfer yaptı ve Sergen Yalçın'ı yorumcu olarak kadrosuna dahil etti! Ancak asıl bomba burada değil... Sergen Yalçın bu transfer karşılığında ne kadar alacak dersiniz? 0 TL. Evet, yanlış duymadınız, 0 TL. Çünkü Sergen Yalçın, Kıbrıs'taki Chamada Oteli'nin kumarhanesinde 2 milyon dolar kaybetti ve bu borcunu Ekol TV'de yorumculuk yaparak ödemek zorunda."