Sergen Yalçın'ın geleceği belli oldu. Azerbaycan'a gidecek mi

Son olarak Azerbaycan ligi ekiplerinden Neftçi Bakü ile görüşen Sergen Yalçın kararını verdi.

Sergen Yalçın'ın geleceği belli oldu. Azerbaycan'a gidecek mi

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 1.5 yıldır takım çalıştırmayan teknik direktör Sergen Yalçın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımından aldığı teklif üzerine bu ülkeye gitmişti.

Sabah'ın haberine göre; Yalçın'ın Azerbaycan kulübünün yetkileriyle yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.

Görüşmede maddi konularda mutabakata varılamadığı ve Avrupa kupaları ile ligdeki hedefler için yapılan fikir alışverişinden de sonuç çıkmadığı ileri sürüldü.

Sergen Yalçın ve ekibi, dünkü görüşmenin ardından İstanbul'a dönmüştü.

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