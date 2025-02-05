Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti. Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

GÜRSOY YALÇIN KİMDİR?

Gürsoy Yalçın, 22 Şubat 1977 doğumlu, İstanbul doğumlu bir eski futbolcu ve oyuncu gözlemcisi (scout) olarak bilinir. Futbol kariyerine 1996 yılında Beşiktaş'ta başlamış ve Edirnespor, Nişantaşıspor, Petrolofisi, Körfez Spor Kulübü, Ayazağaspor ve Pendikspor gibi takımlarda oynamıştır. 2003 yılında futbol kariyerini noktaladıktan sonra, oyuncu gözlemcisi olarak kariyerine devam etmiştir. Son olarak, Gürsoy Yalçın Antalyaspor'da scout olarak görev yapmıştır. Ayrıca, ünlü teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşidir.

FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Yaklaşık bir ay önce Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından kardeşiyle fotoğrafını, "Çok şükür kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz." mesajıyla paylaşmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.