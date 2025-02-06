Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında hayatını kaybetmişti. Gürsoy Yalçın'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez Camii'nden kaldırıldı ve Ağlamış Dede mezarlığına defnedildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Sergen Yalçın’ı kardeşi Gürsoy Yalçın'ın cenazesinde yalnız bırakmadılar. Bu isimler arasında Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı futbolcular Necip, Mert, Salih, Fenerbahçeli Cenk Tosun, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli eski futbolcularla sanat camiasından Hakan Altun, Alişan gibi isimler yer aldı.