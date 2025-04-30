Sergen Yalçın'ın transfer etmek istediği Fenerbahçeli

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Sergen Yalçın'ın transfer etmek istediği Fenerbahçeli

Sergen Yalçın Beşiktaş'a ilk geldiği dönemde almak istediği Fenerbahçeli ismi açıkladı.

KAFA Sport yayınında konuşan eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın siyah beyazlı ekibe yeni geldiği dönem transfer etmek istediği Fenerbahçeli oyuncuyu açıkladı.

"DZEKO'YU İSTEDİM"

Yalçın "2020 senesinde Beşiktaş'a ilk geldiğimde Edin Dzeko'yu almak istedim. Maaş konusunda anlaşırsak gelirim dedi ama o paraları veremedik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcü Dzeko Süper ligde 13, Avrupa macerasında 7, toplamda ise bu sezon attığı 20 golle takımının en çok gol atan ikinci ismi olurken, 8 de gol pası verdi.

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