Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'ın adı Fenerbahçe ile anılsa da gelecek sezon Azerbaycan ligi takımlarından Neftçi Bakü'yü çalıştıracak.

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve sonrasında takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile anılan şampiyon apoletli teknik direktör yeni sezonda Azerbaycan'da olacağı öğrenildi.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK
Azerbaycan basını CBC Sports TV'nin haberine göre; Neftçi Bakü, Sergen Yalçın ile her konuda anlaştı. Azerbaycan takımı, 2 gün içinde 50 yaşındaki çalıştırıcı açıklayacağı belirtildi.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI
Teknik direktör Sergen Yalçın, 2019-2020 sezonunun Şubat ayında takımın başına getirilen tecrübeli çalıştırıcı, sonrasında gelen 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamıştı.

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