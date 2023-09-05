Sergi Ramos'tan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler

Sergio Ramos yeni takımıyla resmi sözleşmeyi imzaladı. Futbola başladığı yer olan Sevilla'ya 18 yıl sonra dönen Ramos'in ilk sözleri Galatasaray taraftarını kızdırdı.

Sergi Ramos'tan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler

4 numaralı formayı giyeceği açıklanan Ramos'un ilk Sevilla formasıyla ilk görüntüleri de medyayla paylaşıldı.

Galatasaray'la anlaşma aşamasına gelen ancak tercihini eski kulübü Sevilla'dan yana kullanan Ramos'un ilk açıklaması dikkat çekti.

Ramos neden Sevilla'yı seçtiği sorusuna "Her zaman duygularımla hareket ederim. Sevilla'ya geri dönmek için son dakikaya kadar bekledim" yanıtını verdi.

Ramos'un sözlerine sosyal medaya Galatasaray taraftarları tepki gösterdi.

2005'TE AYRILMIŞTI

37 yaşındaki savunmacı, 2005 senesinde Real Madrid'e transfer olarak futbola başladığı kulüpten ayrılmıştı. Eflatun Beyazlılarda eşsiz bir kariyeri geride bırakan Ramos, geride kalan iki sezonda Paris Saint Germain'de oynadı. Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra uzun süre transfer görüşmeleri yapan İspanyol stoper, Sevilla'ya dönüş kararı aldı.

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