Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu

Kaynak: AA
Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sergio Oliveira, yeni sezonda Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde mücadele edecek Recife'ye transfer oldu.

Recife kulübünden yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki Sergio Oliveira ile Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzalandı.

GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Kariyerinde Porto, Nantes, PAOK, Roma, Galatasaray ve Olympiakos gibi ekiplerde forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu, ülkesinin milli takım formasını da 13 kez terletti.

Roma'yla 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi kupasını kaldıran Oliveira, 2022-2024 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.

Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılı takımla iki lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

gkkjq4owmaawx0s.jpg

Son Haberler
Trabzonspor'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor
Trabzonspor'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor
Ünlü oyuncu dizi setine giderken kaza yaptı
Ünlü oyuncu dizi setine giderken kaza yaptı
Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu
Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu
Derbiye yabancı hakem kararı Tanju Özcan'ı çıldırttı! Yerli ve milli ile başlayan ağır ifadeler...
Derbiye yabancı hakem kararı Tanju Özcan'ı çıldırttı! Yerli ve milli ile başlayan ağır ifadeler...
Kırmızı kart gören Jude Bellingham'ın cezası açıklandı
Kırmızı kart gören Jude Bellingham'ın cezası açıklandı