Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu

Recife kulübünden yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki Sergio Oliveira ile Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzalandı.

GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Kariyerinde Porto, Nantes, PAOK, Roma, Galatasaray ve Olympiakos gibi ekiplerde forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu, ülkesinin milli takım formasını da 13 kez terletti.

Roma'yla 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi kupasını kaldıran Oliveira, 2022-2024 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.

Portekizli futbolcu, sarı-kırmızılı takımla iki lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı.