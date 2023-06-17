Sergio Oliviera Galatasaray'a rest çekti! 'Ayrılmayı düşünürüm'

Galatasaray'da orta saha Sergio Oliviera ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sergio Oliviera Galatasaray'a rest çekti! 'Ayrılmayı düşünürüm'

Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergio Oliviera'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Oliviera, son haftalardaki performansıyla düşüş yaşamıştı.

Mertens'in yerine 10 numara arayan yönetim, Portekizli 8 numaranın durumuna da yapılacak transferlere bağlı olarak karar verecek.

Oliviera'nın ise bu belirsizlikten rahatsız olduğu belirtildi.

'AYRILMAYI DÜŞÜNÜRÜM'
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Oliviera yakın çevresine "Yedek kalırsam ayrılmayı düşünürüm" dedi.

2 milyon 750 bin Euro kazanan başarılı orta saha, takım arkadaşı Torreira gibi vazgeçilmez görülmek istiyor.

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