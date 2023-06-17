Sergio Oliviera Galatasaray'a rest çekti! 'Ayrılmayı düşünürüm'

Galatasaray'ın Portekizli orta sahası Sergio Oliviera'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.
Oliviera, son haftalardaki performansıyla düşüş yaşamıştı.
Mertens'in yerine 10 numara arayan yönetim, Portekizli 8 numaranın durumuna da yapılacak transferlere bağlı olarak karar verecek.
Oliviera'nın ise bu belirsizlikten rahatsız olduğu belirtildi.
'AYRILMAYI DÜŞÜNÜRÜM'
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Oliviera yakın çevresine "Yedek kalırsam ayrılmayı düşünürüm" dedi.
2 milyon 750 bin Euro kazanan başarılı orta saha, takım arkadaşı Torreira gibi vazgeçilmez görülmek istiyor.