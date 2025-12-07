Futbol kariyerini Monterrey’de sürdüren 39 yaşındaki İspanyol yıldız Sergio Ramos, Meksika ekibindeki son maçına çıktığını açıkladı. Deneyimli stoper, Toluca’ya 3-2 kaybedilen 2025 Apertura yarı finali sonrası takımına veda etti.

Karşılaşmada penaltıdan bir gol atan Ramos, maç bitiminde TUDN’ye yaptığı açıklamada kararını doğrulayarak, “Geçen hafta çok net bir şekilde söyledim, bugün son maçım” ifadelerini kullandı.

Şubat ayında transfer olduğu Monterrey ile sözleşmesi 31 Aralık 2025’e kadar devam eden Ramos, kariyerinde Real Madrid ile sayısız başarıya imza atmış; Sevilla ve PSG formaları da giymişti.

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Ramos’un futbola devam etmeye kararlı olduğunu ve gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğunu belirtti.