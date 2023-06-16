Sergio Ramos eski takımına dönmek istediğini iletti

Sezonun bitmesiyle birlikte PSG’den ayrıldığı açıklanan Sergio Ramos’un futbola başladığı kulüp olan Sevilla’ya dönmek istediği belirtildi.

Sergio Ramos eski takımına dönmek istediğini iletti

16 yıllık Real Madrid döneminin ardından 2021 yılında Fransa ekiplerinden PSG’ye transfer olan ve buradaki 2 sezon forma giydikten sonra sezonun bitmesiyle birlikte takımdan ayrılan Sergio Ramos’un geleceği ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

FUTBOLA SEVİLLA'DA BAŞLAMIŞTI
Mundo Depotivo’da yer alan habere göre İspanyol stoper, futbol hayatına başladığı Sevilla’ya geri dönmek ve futbolu burada bırakmak istediğini 3. kişiler aracılığıyla Sevilla yönetimine bildirdi. Sergio Ramos 2002 yılında futbolculuk kariyerine burada başlamış ve 2005 yılında Real Madrid’e transfer olmuştu.

ARAPLAR YILLIK 20 MİLYON DOLAR TEKLİF ETMİŞTİ
Mundo Deportivo daha önce de Suudi Arabistan takımlarından Al- Ahli’nin deneyimli stoper için yıllık 20 milyon dolarlık bir maaş teklifinde bulunduğunu aktarmıştı.

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