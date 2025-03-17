Sergio Ramos kızardı, Monterrey kazandı

Büyük çekişmeye sahne olan Liga MX karşılaşmasında Monterrey, Pumas UNAM’ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sadece skor açısından değil, aynı zamanda hakem kararları ve Sergio Ramos’un gördüğü kırmızı kartla da dikkat çekti.

Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkan iki ekipten Pumas, yeni teknik direktörü Efraín Juárez yönetiminde üç maçtır yenilgi yüzü görmüyordu. Ancak tarihsel olarak Monterrey’e karşı şansı pek yaver gitmiyordu. Karşılaşma öncesi 14 puanla on birinci sırada bulunan Pumas, play-off umutlarını sürdürebilmek için galibiyet almak zorundaydı.

İLK GOL CANALES’TEN GELDİ

Maçın başlama düdüğüyle birlikte iki ekip de agresif bir oyun sergiledi. Sergio Ramos, sert müdahaleleriyle dikkat çekerken, aynı zamanda takımının hücumlarına da destek verdi. İlk yarıda her iki ekip de net pozisyonlar yakalasa da skor tabelası değişmedi.

Monterrey, aradığı golü 49. dakikada buldu. Pumaslı Ángel Azuaje’nin ceza sahasında yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sergio Canales, düzgün bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.

Bu golün ardından Pumas’ın beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken, Monterrey farkı artırmak için ataklarını sıklaştırdı. 60. dakikada genç yetenek Iker Fimbres sahneye çıktı ve attığı golle Monterrey’i 2-0 öne geçirdi. Bu gol, Pumas için işleri daha da zorlaştırdı.

SERGİO RAMOS’UN KIRMIZI KARTI TARTIŞMA YARATTI

Maçın en çok konuşulan anlarından biri Sergio Ramos’un gördüğü kırmızı kart oldu. Defansif performansı kadar agresif oyunu ile de bilinen Ramos, 75. dakikada Pumaslı Guillermo Martínez’e yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu karar, Monterrey taraftarlarının alkışlarıyla karşılanırken, Pumaslı oyuncular ve teknik ekip hakeme yoğun itirazda bulundu. Sahada 10 kişi kalan Monterrey, skoru koruma adına daha temkinli bir oyuna döndü.

PUMAS’IN ÇABALARI YETMEDİ

Pumas, eksik rakibi karşısında baskıyı artırdı ve 84. dakikada kazandığı penaltıyla skoru 2-1’e getirdi. Guillaume Martínez’in ağlara gönderdiği penaltı golü, ev sahibi ekibe umut aşıladı. Ancak Monterrey, maçın son dakikalarında hızlı bir kontratak ile farkı tekrar açmayı başardı. 90. dakikada gelen üçüncü golle skor 3-1 oldu ve Monterrey sahadan galibiyetle ayrıldı.

TEKNİK DİREKTÖRLERDEN AÇIKLAMALAR

Maçın ardından Pumas Teknik Direktörü Efraín Juárez, takımı adına hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. “Önümüzde FIFA arası var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeli ve seviyemizi yükseltmeliyiz” diyerek eksiklerini gidermeye odaklanacaklarını ifade etti.

Monterrey Teknik Direktörü Martín Demichelis ise alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bu galibiyet takım için çok önemliydi. Ligde daha iyi bir konumda olmak istiyoruz” dedi.

PUMAS KÖTÜ SERİYİ KIRAMADI

Bu mağlubiyetle birlikte Pumas, Monterrey karşısında galibiyet hasretini sürdürdü. Son yedi maçtır Monterrey’e karşı galibiyet alamayan Pumas, en son üç yıl önce rakibini mağlup edebilmişti.

Önümüzdeki maçlarda Pumas, León ile karşılaşarak kötü gidişata son vermeye çalışacak. Öte yandan Monterrey, Tijuana’yı konuk edecek ve üst sıralara tırmanma hedefini sürdürecek.