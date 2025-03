Sergio Ramos, Monterrey'deki ilk golünü attı: Santos Laguna'yı 4-2 mağlup oldu

Maç, BBVA Stadyumu'nda oynandı ve her iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıktı. Monterrey, teknik direktör Martín Demichelis yönetiminde sahaya çıkarken, Santos Laguna teknik direktörü Tano Ortiz ile mücadele etti. Maçın ilk dakikalarında her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Ancak 30. dakikada Santos Laguna, Aldo López'in golüyle 1-0 öne geçti. Monterrey, bu gole 45+3. dakikada Germán Berterame'nin attığı golle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Monterrey, 57. dakikada Sergio Ramos'un kafa golüyle skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, Ramos'un Monterrey formasıyla attığı ilk gol olması nedeniyle ayrı bir öneme sahipti. Ramos, gol sevincini taraftarlarla paylaşarak büyük bir coşku yaşadı. Bu golden sadece birkaç dakika sonra, 62. dakikada Sergio Canales, takımının üçüncü golünü kaydetti ve skor 3-1 oldu. Santos Laguna, 70. dakikada Bruno Barticciotto'nun golüyle farkı bire indirse de, 85. dakikada Gerardo Arteaga'nın golüyle Monterrey skoru 4-2'ye taşıdı ve maç bu skorla sona erdi.

Sergio Ramos, maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Monterrey formasıyla ilk golümü atmaktan ve takımımıza galibiyet kazandırmaktan dolayı çok mutluyum. Destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Contento por los tres puntos en una victoria muy trabajada y por mi primer gol con esta camiseta ????. Muchas gracias por vuestro apoyo, afición.



Happy for this hard-fought win and for my first goal with this shirt ????. Thanks to the fans for their support.



????⚪️ ¡Arriba el… pic.twitter.com/PxHPSw9N4s