Sergio Ramos PSG'den ayrılacak! Sosyal medyadan açıkladı

Paris Saint-Germain'in tecrübeli oyuncusu Sergio Ramos, takımıyla son kez sahaya çıkacağını açıkladı.

Sergio Ramos PSG'den ayrılacak! Sosyal medyadan açıkladı

Ligue 1'de şampiyon olan PSG'nin tecrübeli oyuncusu Sergio Ramos, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan İspanyol oyuncu, şu ifadeleri kullandı;

"Yarın özel bir gün olacak. PSG ile vedalaşarak hayatımın başka bir aşamasına veda edeceğim. Kendinizi evinizde hissedebileceğiniz kaç yer var bilmiyorum ama hiç şüphesiz PSG, taraftarları ve Paris benim için onlardan biri oldu.

Tüm turnuvaları oynayabildiğim ve elimden gelenin en iyisini yapabildiğim iki özel yıl için teşekkür ederim."

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