Sergio Ramos'u beklerken Beşiktaş'a Deniz Türüç

Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanırken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sergio Ramos'u beklerken Beşiktaş'a Deniz Türüç

Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in istediği Rashica ile ilk teması Mayıs ayında kurdu. Transferi büyük bir titizlikle sürdüren siyah beyazlılar, transferi oyuncu uçağa bininceye kadar gizli tuttu.

Kadrosuna yerli bir kanat oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş'ın Rams Başakşehir'den Deniz Türüç'ü almak üzere. Beşiktaş'a gelmeye çok istekli olan Deniz'in transferi için Beşiktaş, Umut Meraş'ı takasta kullanmak istiyor.

Beşiktaş, CSKA Moskova forması giyen Kazak sol bek, Bakhtiyor Zaynutdinov'u ise cuma günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor. 25 yaşındaki Kazak oyuncu yerli statüsünde oynayacak.

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerden birisi de Sergio Ramos. 37 yaşındaki İspanyol süperstar, siyah beyazlılara menajerler tarafından önerildi. Beşiktaş, bu transferde maliyeti öncelikli tutuyor. Transferin gerçekleşme ihtimali ise yüzde 50 olarak gözüküyor.

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