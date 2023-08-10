Sergio Ramos'un Galatasaray'a maliyeti ortaya çıktı

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Sergio Ramos kendisini transfer etmek isteyen takımlardan en az yıllık 5 milyon Euro maaş istedi.

Sergio Ramos'un Galatasaray'a maliyeti ortaya çıktı

PSG'den ayrıldığından beri birçok takımdan teklif alan Sergio Ramos’un Galatasaray’a maliyeti ortaya çıktı.

5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Sergio Ramos kendisini transfer etmek isteyen takımlardan en az 5 milyon Euro ücret istiyor.

NELSSON'UN TAKIMDAN GİTMESİ BEKLENİYOR
Stoper ikilisinden memnun olan sarı-kırmızılıların Victor Nelsson’un takımdan ayrılması durumunda rotayı İspanyol yıldıza çevireceği belirtiliyor.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO
Haberde ayrıca Galatasaray'ın Victor Nelsson'dan beklediği bonservis gelirinin ise en az 20 milyon euro olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI
Son 2 sezondur PSG forması giyen Sergio Ramos burada çıktığı 58 maçta 6 gol 1 asist kaydetmişti.

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