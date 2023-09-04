Sergio Ramos'un yeni adresi belli oldu. Galatasaraylıları üzen haber

Sevilla altyapısında yetişen ve ardından Real Madrid'e transfer olan Sergio Ramos, 18 yıl sonra Sevilla'ya geri döndü.

37 yaşındaki yıldız, son iki sezonu Fransa devi PSG'de geçirmişti.

Sevilla ile sözleşme imzalayan Ramos, ''Eve dönmeyi hep arzuluyordum. Buradan bir kez daha geçmeden hiç bir yere gitmek istemiyordum. Bunu dedem, babam, Sevillalı olduğumdan ve Puerta (2007 yılında maçta kalbi durarak vefat eden Sevillalı futbolcu) için yapmalıydım. Beni buraya getiren çok şey oldu. Zamanı gelmişti.'' dedi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İLGİLENMİŞTİ

İspanyol yıldız ile Beşiktaş ve Galatasaray ilgi göstermişti. 37 yaşındaki futbolcunun adı uzun süre Galatasaray ile yazılmıştı.