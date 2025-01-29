Serhan Asker, Barış Pehlivan ve Seda Selek adliyeye sevk edildi

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Serhan Asker, Barış Pehlivan ve Seda Selek adliyeye sevk edildi

Halk TV yöneticisi Serhan Asker, Barış Pehlivan ve Seda Selek adliyeye sevk edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin yayınlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma neticesinde gözaltına alınan Halk TV yöneticisi Serhan Asker, Barış Pehlivan ve Seda Selek, adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin yayınlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gazeteci Seda Selek, evinden gözaltına alınmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

3 GAZETECİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son yaşanan gelişmelere göre ise Halk TV yöneticisi Serhan Asker, Barış Pehlivan ve Seda Selek'in de adliyeye sevk edildi. Üç gazetecinin savcılık sorgusu yapılacak.

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