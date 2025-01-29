Serhan Asker gözaltı sonrası sözlerine yemin ederek başladı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alınmıştı. Seda Selek ve Serhan Asker adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Serhan Asker gözaltı sonrası yaptığı açıklamada önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine 'özgürlük güzel' diyerek başlayan Asker, 'yapılan gözaltıların aileleri düşünerek yapılabileceğini kendilerinin davet edildiğinde ifade vermeye zaten geleceğini' söyledi.

Serhan Asker, önce anne babasını aradığını da söyledi. Serhan Asker konuşmasında 'Üzgünüz, doluyum ama bizim en büyük gücümüz tebessüm olacak, gülersek en büyük cevabı verirsiniz, biz aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz Anadolu ile kucaklaşacağız" dedi.

Asker, konuşmasında duygulanarak kendisini ilk arayan isimlerin deprem bölgesindeki insanlar olduğunu ifade ederken Görkemli Hatıralar'ın da devam ederek Anadolu'yu anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Halen gözaltında olan meslektaşlarından gelecek haberleri beklediklerini ifade eden Asker, 'yemin ediyorum ki zalimin karşısında olacağız' dedi.

Serhan Asker, kendilerine gösterilen destek için teşekkür ederken 'bu dayanışma devam ettiği sürece kışın sonu bahadır, baharı hak ediyoruz ve bahar çok yakın" dedi.