Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak ünlü isimleri art arda sosyal medyadan açıklamaya devam ederken, kadroda yer alan oyuncu Serhan Onat Survivor’a gitmeden önce evlilik yolunda ilk adımı attı.

Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş gibi ünlü isimler kadroda yer aldı.

Survivor hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden ünlü oyuncu Serhan Onat Survivor'a gitmeden önce uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Küsmenoğlu ile nişanlandı.

Serhan Onat'ın nişan kareleri sosyal medyada gündem oldu.

SERHAN ONAT KİMDİR?

Serhan Onat, 27 Mayıs 1994 tarihinde İzmit’te dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Onat, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı.

Onat televizyon dünyasına adımını ise “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizisi ile attı. Bu rolle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2014 Muhteşem Yüzyıl Şehzade Murad Star TV

2015-2016 Mayıs Kraliçesi Bora Show TV

2016-2017 Bodrum Masalı Uzay Kanal D

2017-2018 Meryem Berk Bilen

2019 Kuruluş Osman Aybars Alp atv

2021 Akıncı Yağız

2023 Dokuz Oğuz Astsubay ÇavuşBoran Delideniz FOX

2023-2024 Kendi Düşen Ağlamaz Alp Demirkan

2026 Survivor 2026 Yarışmacı TV8

2022 Yolun Açık Olsun Orçun Netflix

Sinema

2019 7. Koğuştaki Mucize Meydancı Selim