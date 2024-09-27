Serhat Akın başına gelecekleri önceden biliyormuş

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın katıldığı programın ardından binadan ayrılacağı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Motosikletle gelen saldırgan tarafından açılan ateşte ayağından yaralanan Serhat Akın saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

Olayın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Saldırganların kimlikleri hakkında soru işaretleri devam ederken Serhat Akın’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama gündem oldu.

"ADAM TUTTULAR BENİ İNDİRECEKLER"

Akın geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayın sırasında kendisini vurması için adam tutulduğunu belirterek, “Fenerbahçe’ye zarar verdiğini kimse söylemiyor. Söyleyen bir tek benim. Beni de dışladılar her yerden seçimde destek istediler ilk önce. Baktılar satın alamıyorlar şimdi adam tuttular beni indirecekler. İstediğinizi tutun bir fazlasını da ben koyacağım. Benim karıma, kızıma laf edenin bir yerde ağzına tokadı patlatırım” sözlerini sarf etmişti.