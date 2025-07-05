Serhat Akın: Fenerbahçe büyük hata yaptı!

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Akın, Fenerbahçe'nin Leroy Sane'yi transfer etmeyerek büyük bir hata yaptığını söyledi.

İşte Akın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

‘’GALATASARAY’IN OTURMUŞ BİR KADROSU VAR’’

Akın, "Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Victor Osimhen, Hakan Çalhanoğlu, İlkay Gündoğan gibi isimlerle görüşüyorlar. Leroy Sane gibi bir yıldız alıp önemli giriş yaptılar." ifadelerini kullandı.

‘’SADECE JHON DURAN KURTARMAZ’’

Fenerbahçe’nin transferlere devam etmesi gerektiğini belirten Serhat Akın, "Fenerbahçe eğer Sancho, Heung-min Son, Jhon Duran gibi isimleri alırsa o zaman Galatasaray'la yarışabilir. Sadece Jhon Duran Fenerbahçe'yi kurtarmaz." dedi.

"SANE'NİN ALINMAMASI ÇOK BÜYÜK HATA"

Serhat Akın, sarı-lacivertlilerin Galatasaray’a transfer olan Leroy Sane’yi almamakla büyük hata yaptığı belirterek, "Fenerbahçe'nin Sane'yi almaması çok büyük hataydı. 11 yıldır şampiyon olamayan bir takım, Leroy Sane'yi veto edemez. Senin kanatların çok yavaştı. Takıma Sane gibi 3 tane oyuncu alırsın, o zaman yapı mapı hiçbir şey ortada kalmaz. Galatasaray senden daha iyi kadro kurduğu için 11 puan fark attı." yorumunu yaptı.