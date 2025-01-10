Silahlı saldırının ardından Serhat Akın geri dönüyor

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Silahlı saldırının ardından Serhat Akın geri dönüyor

Beykoz’da uğradığı silahlı saldırının ardından uzun süredir hastanede bulunan eski futbolcu Serhat Akın yayınlara geri döneceğini duyurdu.

Eski milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın uğradığı silahlı saldırının ardından ekranlara geri dönüyor. Akın YouTube'da yayın yapan Sports Digitale kanalında bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan "Digitalks" programında yer alacak.

"ALLAH BENİ SAVAŞMAK İÇİN YARATMIŞ"

Serhat Akın "43 yaşındayım, yaşadığım en büyük sınavdı herhalde. Annem ve ailemle beraber çok zor bir süreçti ama yaşanması gerekiyormuş. Buradan ayağa kalkmasını bileceğiz. 'Eğer kumardan dolayıysa Fenerbahçe'yi konuşmayı bırak' demiş birisi. Tamam. Değilse siz bırakacak mısınız? Benim için ölmüştür, bitti benim için, ben gömdüm. Kinci bir insan değilim ama gömdüm mü bitiyor benim için. Allah beni savaşmak için yaratmış değiştiremiyorum kaderimi" ifadelerini kullandı.

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