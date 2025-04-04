Serhat Akın "Rezil ettiniz Fenerbahçe'yi"

Kaynak: Haber Merkezi
Serhat Akın "Rezil ettiniz Fenerbahçe'yi"

Sarı lacivertlilerin eski oyuncusu Serhat Akın Youtube kanalında Fenerbahçe hakkında açıklamalar yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak elenen Fenerbahçe yoluna Süper Lig'de devam edecek.

"YOLUN SONU GÖZÜKTÜ"

Maçı Youtube kanalında değerlendiren eski Fenerbahçeli oyuncu Serhat Akın ise sarı lacivertlileri eleştirdi. Akın "Okan Buruk'a önce "Maymun gibi zıplıyor" dediniz. "Maymun"u normalleştirdi senin As Başkan'ın. Her yerden kıvırmaya çalışıyorsunuz. Kendi programında biri bunu söylediğinde içinden geçiyorsun. Hep kaçak dövüşüyorsunuz, hep algı hep bir şeyi pazarlama. Yolun sonu gözüktü artık. Rezil ettiniz Fenerbahçe'yi." ifadelerini kullandı.

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