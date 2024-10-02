Serhat Akın’a saldıran 5 kişiden skandal iddia. İfadeleri ortaya çıktı

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'nde YouTube yayınının ardından silahlı saldırıya uğrayarak ayağından vurulan eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın olayında tutuklanan 5 kişinin ifadeleri ortaya çıktı.

Saldırıda 2 sol ve 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet eden Akın, Ataşehir'deki özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyatın başarılı geçtiği açıklandı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Eski milli futbolcunun servisteki takibi devam ederken sol ayağı parçalı kırık sebebiyle alçıya alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

HASAN BENİ VE AİLEMİ TEHDİT ETTİĞİ İÇİN YAPTIM'

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, gözaltına alınan şüpheli kişiler mahkemede, olay anını tek tek anlattı. Olayda silah kullanan Ozan Dalmaz, cinayetten aranan ve Gürcistan'a kaçan Hasan Şahin'in, kendisini ve ailesini tehdit ettiği için tanımadığı Serhat Akın'ı yaralama maksadıyla vurduğunu itiraf etti.

“BEN OSMAN'DAN 150 BİN TL ALDIM”

Dalmaz, Serhat Akın'ı vurmasını isteyen kişinin Hasan isimli şahıs olduğunu belirterek, “Aralarında ne gibi bir alıp vermemezlik var bilmiyorum. Ancak benim Serhat Akın'dan bir alıp vermemezliğim olmadığı gibi kendisini de tanımıyordum bile. Benim bu iş karşılığında herhangi bir menfaatim yoktur. Hasan beni ve ailemi tehdit ettiği için bu işe girdim. Sonraki para olayından benim sonradan haberim oldu. Osman bana dışarı çıkıp geleceğini söyledi ve dışarı çıktı. Kimden ne kadar para aldı bilmiyorum, ancak para aldığından eminim. Hasan, bana ve Osman'a harçlık diye göndermiş. Ben Osman'dan 150 bin TL aldım" ifadelerini kullandı.

"BİR MÜDDET AKIN'IN ÇIKMASINI BEKLEDİK"

Osman ile motosiklet temini için bir konuma vardıkları ve orada tanımadıkları kişilerin hem motosiklet hem de silah verdiklerini belirten, Dalmaz sözlerine şöyle devam etti,

"Bir tane silah verdiler. Kaskın bir tanesini de onlardan almıştık. Bir tanesi de 'Kadıköy'de gezeceğiz' diyerek dayımın oğlundan ödünç almıştım. Muhammet'in bu olaydan kesinlikle haberi yoktur. Keşfe Osman'la gittik. Başka kimse yoktu. Olayın olduğu gün ise, Osman ile motosikletle olay yerine gittik, motoru Osman kullanıyordu, bir müddet orada Serhat Akın'ın çıkmasını bekledik.

"AKIN’I YARALAMAK İÇİN 2-3 EL ATEŞ ETTİM"

Hatta oradan sıkıldığımızdan gitmek istediğimizi ve bu işi yapmayacağımız Hasan'a söyledik. Ancak o, işin ciddiyetinin farkında değilsiniz diye bizi tehdit etti. Bir müddet sonra Serhat Akın çıkınca onu yaralamak için bacaklarına hedef alarak 2-3 el ateş ettim. Amacım kesinlikle öldürmek değildi.

“OLAYI OSMAN'LA GERÇEKLEŞTİRDİK”

Sonrasında korsan taksicilik yapan Eyüp'ü çağırdım. Şile'ye Eyüp ile gitmeyi planlıyordum, ancak planı sonradan değiştirdiğim için Eyüp'ü geri gönderdim. Eyüp ün bu olaydan kesinlikle haberi yoktur. Muhammet'ten aldığım kaskı ona teslim ettim. Olay bu şekilde meydana gelmiştir, başkaca söyleyeceğim bir şey yoktur. Para getiren şahsın kim olduğunu bilmiyorum, olayı Osman ile gerçekleştirdik, diğerleri masumdur" ifadelerini kullandı.

"MOTOSİKLETİ KABLOYLA ÇALIŞTIRDIK"

Mukan ise ifadesinde, "Bize motosiklet ile bir tane kask verdi, silah verdiğini görmedim. Motosikletin plakası yoktu ve anahtarı da yoktu, kablo ile çalıştırdık. Akabinde motoru ben kullanırken Ozan ile Kartal'a geçtik. Ozan gözüne başka bir motosiklet kestirdi ve plakasını ondan çalarak sürdüğümüz motosiklete taktı. Öbür kaskı ise Ozan dayısının oğlu olan Muhammet'ten almış. Ardından Beykoz'a Ozan'a atılan konuma geldik ve beklemeye başladık." dedi.

"PARADAN 100 BİN LİRA KOMİSYON ALDIM"

Ne için beklediklerini bilmediklerini iddia eden Mukan, "Ben Hasan'ı tanıyorum, ancak bir bağlantım yoktur, kendisinde de herhangi bir tehdit almadım. Ozan'ın da yanında bulunduğum süreç zarfında Hasan'dan herhangi bir tehdit aldığına da şahit olmadım. Ozan ile telefonda görüştüğü şahıs arasında bir para meselesi geçtiğini biliyorum ancak tam olarak ne konuştuklarını bilmiyorum. Bir müddet sonra orada bulunan aracın içinden Ozan ile konuşan şahıs müştekinin çıktığını haber verince, Ozan silahını eline alarak müştekinin yanına doğru gitti, 3 el ateş etti, tam olarak nereyi hedef alarak sıktığını bilmiyorum. Sonra motoru aldığımız yere Ozan ile gittik ve teslim ettik.

Sonrasında İriş bizi Pendik ten alarak Tuzla Aydınlı'ya götürdü, hep birlikte orada alkol aldık. Ozan bana bir şahsın para getireceğini, bu parayı alıp kendisine getirmesini benden rica etti. Ben de giderek beyaz bir cipten tanımadığım şahıstan çanta içinde parayı aldım parayı saymayarak aldım. Sonra ben bu paradan 100 bin TL komisyon aldım. Ozan bana bu parayı verdi. Gerisini kendisi aldı. Ben kesinlikle Ozan'ın böyle bir olaya karışacağından haberim yoktu, sizlere yemin ederim benim bu olayla bir alakam yoktur" dedi.

"250 BİN LİRA İÇİN 'ADAM VURDUK, ONUN PARASI' DEDİ"

İriş Torun ise verdiği ifadede olaylarla alakası olmadığını iddia ederek şu savunmayı yaptı,

"Olay günü 01.00 sıralarında Ozan beni arayarak bulunduğu yerden Osman ile kendisini almamı istedi. Ben de taksi şoför değişim saati olduğunu söyleyerek diğer şoförü de alıp, Tuzla sahilde bulunan bir mekana gittik. Orada ben, Ozan, Osman üçümüz beraber alkol aldık. Şüpheli bir durumları yoktu. Ancak kasklarını görmüştüm, silahı gece içerken masada gördüm. Öğlen saat 13.00 sıralarında Osman bir ara dışarı çıktı, geri geldiğinde yanında 250 bin TL para vardı, hatta parayı ben saydım. Bu parayı Ozan mı Osman mı ayarladı bilemiyorum. Ben bu paranın nereden geldiğini sorduğumda Ozan bana 'Adam vurduk, onun parası' diye şaka yollu söyledi."

"SERHAT AKIN'IN VURULDUĞUNDAN HABERİM YOKTU"

Olayda parayı şüphelilere elden teslim eden Yunus Görecek ise, "'Cüdi Şahin' lakaplı Hasan'ı 2016'dan bu yana tanırım. Olaydan bir sonraki gün Hasan görüntülü arayarak 'Bir tek sana güvenebilirim, bir para mevzusu var, sana tarif edeceğim konumdan parayı alarak ödemeye yap' dedi. Benden rica etmesi üzerine ben de onu kırmadım. Hadımköy'de bulunan bir yere tarif ede ede gitmemi sağladı.Ora da beyaz bir araçtan 30-40 yaşlarında sakallı bir şahıs elinde para ile indi. Ben o sırada halen Hasan Şahin ile görüntülü konuşuyordum.

Diğer şahısla Hasan'ı görüntülü görüştürdükten sonra şahıs bana parayı teslim etti. Ardından tekrar Hasan'ın tarif ettiği yere giderek tanımadığım bir şahsa hem dolarları hem de poşetteki Türk Lirasını teslim ettim. Bu eylemim karşılığında Hasan'dan 5 bin TL para ve benzin masrafı olarak da bin 200 TL vermiş oldu. Toplamda 6 bin 200 TL aldım. Ancak bu paraları ne için hangi sebeple verdiğimi bilmiyordum. Müşteki Serhat Akın'ın vurulduğundan kesinlikle haberim yoktu" dedi.

“KORSAN TAKSİCİYİM ARADILAR GELDİM”

Olayda gözcülük yaptığı öne sürülen taksici Eyüp Üzer ise korsan taksicilik yaptığını söyledi.

Üzer'in, "Keşif yaptığım iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Diğer şüphelilerden hiç birisini tanımıyorum. Beni bir şahıs kullandığım telefondan arayarak taksi istediğini söyledi, ben de durağı aramasını söyledim. Akabinde yakın bir yerde olduğunu öğrendiğim için attığı konuma gittim.

İsmini sonradan bu olay sebebiyle öğrendiğim Ozan isimli şahsı alarak Kavacık'taki tarif ettiği yere gittim. 1000 TL taksicilik ücretini kendisinden aldım ve bir müddet tarif ettiği yerde bekledim. Ücreti nakit aldığım için kendisini yaklaşık 1,5-2 saat kadar bekledim. Bir süre sonra telefonlarımı açmayınca gelmeyeceğini anladım. Sonrasında kendisi ile yüz yüze temas kurmadım. Ben kesinlikle herhangi bir maske veya silah temini yapmadım, bana iftira atılmaktadır, benim bu şahıslarla herhangi bir alakam yoktur" ifadelerini kullandığı öğrenildi.