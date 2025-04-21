Serhat Akın "Allah Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyor"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Serhat Akın "Allah Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyor"

Eski Fenerbahçe futbolcu Serhat Akın sarı lacivertliler ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geldi. 3-2 öne geçen sarı lacivertliler uzatmada yediği golle 3-3'lük skora razı oldu.

"ALLAH ŞAMPİYONLUĞU İSTEMİYOR"

Galatasaray ile puan farkı 5'e çıkan Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını azaltırken eski futbolcu Serhat Akın "Hepimizin Allah inancı var. Adam topu direğe vuruyor, Livakovic’in sırtına bacağına vuruyor giriyor. Skriniar %100 vuruyor girmiyor. İstemiyor abi Allah istemiyor! Nasıl mesaj alacağız? Şimşek mi çakması lazım beynimizin ortasına?" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Kütahya'da korkutan deprem (21 Nisan 2025)
Kütahya'da korkutan deprem (21 Nisan 2025)
Yağız Sabuncuoğlu "Mourinho Fenerbahçe'den koptu"
Yağız Sabuncuoğlu "Mourinho Fenerbahçe'den koptu"
'Dur' ihtarına uymadı yola kapan atan polisi yaraladı
'Dur' ihtarına uymadı yola kapan atan polisi yaraladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından kabul edildi
Bakan Fidan Cezayir Cumhurbaşkanı'yla görüştü
CHP’li isim gündemi sallayacak belgeyi paylaştı! Herşey ortaya çıktı
CHP’li isim gündemi sallayacak belgeyi paylaştı! Herşey ortaya çıktı