Serhat Akın "Allah Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyor"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geldi. 3-2 öne geçen sarı lacivertliler uzatmada yediği golle 3-3'lük skora razı oldu.

"ALLAH ŞAMPİYONLUĞU İSTEMİYOR"

Galatasaray ile puan farkı 5'e çıkan Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını azaltırken eski futbolcu Serhat Akın "Hepimizin Allah inancı var. Adam topu direğe vuruyor, Livakovic’in sırtına bacağına vuruyor giriyor. Skriniar %100 vuruyor girmiyor. İstemiyor abi Allah istemiyor! Nasıl mesaj alacağız? Şimşek mi çakması lazım beynimizin ortasına?" ifadelerini kullandı.