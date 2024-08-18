Serhat Akın'dan kan donduran sözler. Bunun nefesini keseceksin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Serhat Akın'dan kan donduran sözler. Bunun nefesini keseceksin

Fenerbahçe'nin Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı olaylı maç sonrasında Sports Digitale adlı Youtube kanalında Berkay Tokgöz ile maçı değerlendiren eski Milli futbolcu Serhat Akın duyanların küçük dilini yuttuğu sözleriyle tepki çekti.

Futbolu bıraktıktan sonra Acun Ilıcalı'nın Survivor programında sonrasında ise sosyal medya platformlarında boy gösteren "Kadıköy Boğası" lakaplı eski Fenerbahçeli oyuncu, eski takımının aldığı beraberlikten sonra çılgına döndü.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçtiği ilk günden itibaren oldukça iddialı demeçler veren Belçika doğumlu forvet oyuncusu, Ali Koç'un darp edildiği maçta Göztepeli oyuncuların fazla agresif olduğuna dikkat çekti.

İzmir temsilcisinin geçen sezon Bulgaristan 1. Lig ekiplerinden CSKA 1948'den kadrosuna kattığı Brezilyalı defans oyuncusu Heliton Santos'u bundan sonra takibe aldığını söyleyen Akın'ın yorumları sırasında fazlasıyla gergin olduğu gözlendi.

Eski Fenerbahçeli oyuncunun ilgili açıklamaları şöyle.

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"BUNU BEN ÖĞRETMEYECEĞİM"

"Seni gerçekten her pozisyonda topla karışık sana vurup ve sürekli itiraz eden bir Göztepe: ne yaptık ne yaptık ne yaptık diye tamam mı? Burada en sinirlendiğim nokta neydi biliyor musun? Şimdi Heliton, aralarında kan davası varmış gibi her pozisyonda Dzeco’yu dürttü. Bir şey söyleyeyim mi, kimse kusura bakmayacak, burada fairplay ödüllü falan… Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor, evin odasına bile koymazsın tamam mı? Dzeco akıllı oyuncu, fizik kuvveti de var, beyni de var tamam mı? Buna topla giderken bir tane koyacaksın bunun kaburgaya, bir tane çatlatacaksın. ‘Hadi baba’ diyeceksin yat şimdi karşıya. Keseceksin bunun nefesini! Nefesini kesmezsen senin nefesini keserler! Bunu ben öğretmeyeceğim."

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