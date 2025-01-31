Serhat Akın'ın vurulması Arka Sokaklar dizisinde

İstanbul'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenlenmişti. Akın, 27 Eylül 2024'te Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmıştı.

ARKA SOKAKLARA KONU OLDU

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın bu hafta gösterilecek olan bölümünde Serhat Akın'ın vurulması olayı konu olacak. 19 sezondur yayınlanan ekranların ünlü dizisi Arka Sokaklar Akın vurulduğu olayı canlandıracak.

TUTUKLULAR TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşmasında, tutuklu 2 sanık tahliye edildi. Akın ise duruşmada, "Canlı yayında yayın yaptıktan sonra olay gerçekleşti. Eskisi gibi yürüyebileceğim belli değil. Bu ülkeye hizmet etmiş bir insanım. 3 ayda çektiğimi Allah kimseye yaşatmasın. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu