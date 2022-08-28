29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sedat Peker'in iddialarında adı geçiyordu. Serhat Albayrak cephesinden ilk açıklama

Sedat Peker'in iddialarında adı geçiyordu. Serhat Albayrak cephesinden ilk açıklama

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak’ın avukatı Fatih Savaş tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada haber ve iddialar ile ilgili hukuki ve cezai işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 23:46
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 23:52
Takip Et

Serhat Albayrak'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili hukuki işlemlerin başlatıldığı duyuruldu

Sedat Peker'in iddialarında adı geçiyordu. Serhat Albayrak cephesinden ilk açıklama
+
Aa
-

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in SPK üzerinden dönen rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş, iddialar ile ilgili hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun, Mine Tozlu Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Daha sonra Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren ve eşinden acilen 200 bin lira istediğini söyleyen Peker, "Eski SPK başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun arkasındaki güç, kardeşi Erzurum Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu değildir, onun arkasındaki güç eski Enerji Bakanımız Berat Albayrak'ın abisi Turkuaz Medyanın başındaki Serhat Albayrak'tır" iddiasında bulunmuştu.

SERHAT ALBAYRAK’IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak'tan iddialara ilişkin avukatı aracılığıyla açıklama geldi.

Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Serhat Albayrak hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hasan Eren
29.08.2022 02:38
Hangi yargıya müracaat etmiş. Olmayan yargıya. Hayret  
 
PEKER SAVCI
29.08.2022 02:14
Kaytan bıyıklı rahatsız olmuş Daha bu başlangıç sizlerin Türkiye’den apar topar kaçışlarınızı şimdiden Görüyorum.,Bu hikayenin Sonu Şah Pehlevi gibi olmasın sakın haaa.  
 
bozkurt
29.08.2022 02:05
cevap verin cevap, öyle kendi atadığınız hakim savcılara hemen koşmayın, bu savcılar sizi en fazla 10 ay daha korur, Ya Allah?  
 
TÜM YORUMLAR (9)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'de alarm zillerini çaldıracak anket
1
﻿AKP'de alarm zillerini çaldıracak anket
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
2
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
﻿Dünyanın en zararlı telefonları açıklandı: Radyasyon seviyeleri çok yüksek
3
﻿Dünyanın en zararlı telefonları açıklandı: Radyasyon seviyeleri çok yüksek
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
4
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
﻿FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu. İzmir'i 3'e bölüp merkeze almışlar
5
﻿FETÖ'nün yeni yapılanması deşifre oldu. İzmir'i 3'e bölüp merkeze almışlar
﻿Yasmin Erbil bikinili pozlarnı paylaştı İlk yorum annesinden geldi
6
﻿Yasmin Erbil bikinili pozlarnı paylaştı İlk yorum annesinden geldi
﻿Yakan güneşe aldanmayın sağanak yağış çok kuvvetli geliyor
7
﻿Yakan güneşe aldanmayın sağanak yağış çok kuvvetli geliyor
﻿Avrupa Birliği’nde Ruslara vize yasağı tartışması
﻿Avrupa Birliği’nde Ruslara vize yasağı tartışması
﻿Avrupa Birliği’nde Ruslara vize yasağı tartışması
﻿Likya yolunda kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı
﻿Likya yolunda kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı
﻿Likya yolunda kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı
﻿Taliban’dan Pakistan’a hava sahası suçlaması
﻿Taliban’dan Pakistan’a hava sahası suçlaması
﻿Taliban’dan Pakistan’a hava sahası suçlaması
﻿Üzerine heykel düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
﻿Üzerine heykel düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
﻿Üzerine heykel düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
﻿Uçuş sırasında kokpitte kavga eden iki pilot açığa alındı
﻿Uçuş sırasında kokpitte kavga eden iki pilot açığa alındı
﻿Uçuş sırasında kokpitte kavga eden iki pilot açığa alındı
﻿İstanbul’da bir kişi evinde ölü bulundu
﻿İstanbul’da bir kişi evinde ölü bulundu
﻿İstanbul’da bir kişi evinde ölü bulundu
﻿MSB Ankara'dan iki uçağın Pakistan'a hareket ettiğini duyurdu
﻿MSB Ankara'dan iki uçağın Pakistan'a hareket ettiğini duyurdu
﻿MSB Ankara'dan iki uçağın Pakistan'a hareket ettiğini duyurdu
﻿Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
﻿Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
﻿Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
﻿Okan Buruk: Maçın başından sonuna kadar üstün taraftık
﻿Okan Buruk: Maçın başından sonuna kadar üstün taraftık
﻿Okan Buruk: Maçın başından sonuna kadar üstün taraftık
﻿Muslera, Trabzonspor'un genç kalecisi Taha'yı kutladı
﻿Muslera, Trabzonspor'un genç kalecisi Taha'yı kutladı
﻿Muslera, Trabzonspor'un genç kalecisi Taha'yı kutladı
﻿Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.