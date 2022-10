Seri katil Dahmer'in babası Netflix'e dava açtı. Dizisi çekilmişti

Seri katil Jeffrey Dahmer’in babası Lionel Dahmer, 'Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikâyesi' dizisinden sonra yeni belgesel dizi 'Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes'te bulunan sorgu sırasında kaydedilmiş ses kayıtlarının kullanılması için kendisinden ve avukatlarından izin alınmadığını belirterek dava açacağını açıkladı.

New York Post'tan aktarılan bilgilere göre, 86 yaşındaki Lionel Dahmer'in kendini 'Jeb' adıyla tanıtan bakıcısı US Sun'a yaptığı açıklamada, baba Dahmer'in Netflix'in popüler dizisi 'Monster: The Jeffrey Dahmer Story' ile ilgili olarak kendisiyle hiç temasa geçilmemesinden üzüntü duyduğunu anlattı.

Bakıcı, "Birkaç avukatla ve devam eden tüm kaos nedeniyle dizi yayıncısıyla konuştum. Lionel ve avukatları, yapım ekibine veya muhtemelen Netflix'e karşı olası bir davaya hazırlanıyor" dedi.

Yeni Netflix dizisini tam olarak izlemeyen baba Linonel Dahmer'ın adil bir şekilde tasvir edilmediğini düşündüğünü söyleyen Jeb, "Lionel çok sevecen bir babaydı. Sadece belirsiz bir zamanda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bunların hiçbirinin yapılmaması gerektiğini düşünüyor, halka açık olması gerektiğini düşündüğü tüm bilgiler kitabında var. Geri kalan göz boyamaktan ve gerçekliği kanıtlanmamış ayrıntılara dikkat çekmekten ibaret. Lionel'e insanlara ne söylememi istediğini sorduğumda, 'Söylemem gereken her şey kitabımda var' dedi" ifadelerini kullandı.

EVİNİN KENARINA 'GİRİLMEZ' TABELALARI KOYDU

Çekilen iki dizi de 1978 ile 1991 yılları arasında 17 erkeği öldüren Jeffrey Dahmer'e olan ilginin yeniden artmasına yol açtı.

"Lionel'in sağlığı hiç umursanmadı" diyen Jeb, Lionel Dahmer'in evine gelen hayranlar sebebiyle endişelendiğini ve evinin çevresine ‘İzinsiz Girilmez’ tabelaları koyduğunu anlattı.

Jeb, Ohio kırsalında "sessiz sedasız" yaşayan Lionel Dahmer'in, oğlunun hayranları mülküne izinsiz geldiği için endişelendiğini ve bu artan ani ilgi karşısında kendisini korumak için silahlanmaya karar verdiğini belirtti.